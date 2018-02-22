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Во время несения службы на автовокзале Бахмута полицейские совместно с военнослужащими службы правопорядка остановлено мужчину, который нарушал нормы административного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

При составлении протокола 33-летний нарушитель стал заметно нервничать. При осмотре его вещей правоохранители в сумке нашли смесь, которая была упакована и выглядела как хлеб с этикеткой. При детальном осмотре стало понятно, что это не съедобный продукт. Как впоследствии выяснилось, это была взрывчатка – пластид, массой около 1 килограмма.

Сейчас она изъята и будет направлена на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство за незаконное хранение боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи – до 7 лет лишения свободы.
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