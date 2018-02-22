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Депутаты Киевского городского совета внесли изменения в Порядок наименования объектов городского подчинения, присвоения юридическим лицам и объектам городского подчинения имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в городе Киеве.

Как сообщает пресс-служба горсовета, согласно изменениям, присвоение объектам имен физических лиц будет осуществляться не ранее, чем через 2 года со дня смерти лица, память которого увековечивается. Это будет касаться наименования улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, бульваров, спусков, проездов, площадей и набережных.

Также предполагается, что соответствующее структурное подразделение исполнительного органа Киевсовета (КГГА) и/или соответствующая РГА или коммунальное предприятие, которым подчиняются переименованные объекты, должны рассчитывать расходы, связанные с присвоением новых названий.

Соответствующее решение в целом поддержали 65 депутатов.
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