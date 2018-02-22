Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.Также депутаты Киевсовета поддержали ряд переименований столичных топонимов – улиц, площадей и жил массивов.

Продолжается изменение формата антитеррористической операции на операцию объединенных сил, которую возглавит военное руководство, сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.

Украинские власти усилили давление на своих критиков и независимые общественные организации, в том числе на журналистов и антикоррупционных активистов, говорится в годовом докладе Amnesty International.

Европейские счета украинского депутата-беглеца Сергея Клюева пока не будут разморожены.

В штабе АТО заявляют, что около двух сотен российских офицеров прибыли на оккупированный Донбасс в так называемом «гумконвое».

В Днипре начнется строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян .

Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича отказался удовлетворить ходатайство адвокатов о повторном допросе в качестве свидетеля нынешнего Главы государства Петра Порошенко.

С момента аннексии Крыма Российская Федерация незаконно выкачала из Одесского газового месторождения более 3 млрд 500 млн кубометров газа. На месторождении незаконно пробурили 11 скважин. Российская Федерация после аннексии Крыма весной 2014 года незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря.

Украина заняла 130-е место среди 180 стран в мировом «Индексе восприятия коррупции» за 2017 год. Темпы эффективности борьбы с коррупцией в Украине могут вырасти только при условии создания Специализированного антикоррупционного суда, который обеспечит приговоры и справедливое наказание для топ-коррупционеров, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты на Играх-2018 за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.

Суд по делу об убийстве Олеся Бузины перенесен на 24 апреля 2018 года.