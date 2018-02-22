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Так называемая «формула Штайнмайера» - это экспортное название для мирного плана, разработанного Виктором Медведчуком, пишет в своем блоге Евгений Василевский. 

Блогер анализирует заявление Александра Лукашенко о том, что Белоруссия готова направить своих военнослужащих на Донбасс в составе миротворческого контингента, если будут достигнуты четкие договоренности между Путиным и Порошенко.

«По сути, Лукашенко озвучил квинтэссенцию проблемы – контингент миротворцев может появиться на Донбассе только при наличии четких договоренностей между США, Россией, самопровозглашенными республиками и Украиной», - поясняет блогер.

Василевский обращает внимание, что слова белорусского президента «прозвучали в унисон с заявлением спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера после четвертого раунда переговоров с помощником российского президента Владиславом Сурковым о том, что Киев должен выполнить свои обязательства по Минским соглашениям согласно «формуле Штайнмайера».

«А учитывая, что «формула Штайнмайера» (он же «план Эро») – это, по сути, экспортное название для мирного плана Медведчука, становится понятна истинная повестка переговоров между США, РФ и другими участниками», - констатирует Евгений Василевский.

Блогер поясняет, что мирный план Виктора Медведчука (спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Минской контактной группе) на первом этапе предлагает, чтобы Верховная Рада приняла ряд законов, которые воплотят в жизнь обязательства Украины по Минским соглашениям:

– о помиловании и амнистии (пункт №5);

- о проведении выборов местных советов на Донбассе (пункт №4);

- об особом статусе отдельных районов Донбассе (пункт №4);

- о конституционной реформе, ключевым элементом которой должна стать децентрализация полномочий от Киева к местным властям (пункт №11 Минских соглашений).

«Следующие этапы плана – это тактические решения по реинтеграции Донбасса и восстановление разрушенной экономики через нормализацию торгово-экономического сотрудничества с Россией», - напоминает блогер.

«То есть, можем сделать вывод, что презентация Гоуэна-Расмуссена на Мюнхенской конференции о формате и полномочиях миротворческого контингента ООН стала дополнительным аргументом в пользу плана Медведчука как единственной программы, вокруг которой строится консенсус США, РФ и других основных игроков», - резюмировал Евгений Василевский.
ForUm

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