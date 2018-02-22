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Украинский политик Виктор Медведчук является одним из немногих, кого власти РФ считают договороспособными. Именно поэтому ему удалось перезапустить обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса, заявил политолог Петр Олещук в эфире телеканала «Прямой».

«Далеко не сразу российская сторона была готова об этом говорить. – подчеркнул Петр Олещук. – Здесь можно вспомнить, снова-таки прошлый, год, когда, например, непосредственно Путин включился в переговорный процесс после того, как он публично встретился с Медведчуком в присутствии патриарха. И после этого было заявлено о том, что российская сторона готова посодействовать. Мы помним, после этого был перезагружен процесс обмена пленных».

По мнению Петра Олещука, для руководства РФ важно такое качество как договороспособность, т.е. умение договариваться и выполнять свои обещания. По мнению политолога, власти РФ далеко не всех иностранных политиков считают договороспособными.

Петр Олещук акцентировал, что есть очень ограниченный круг политиков, кого руководство РФ считает договороспособными – спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Минской контактной группе Виктор Медведчук, президент Турецкой республики Рейджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Петр Порошенко. «Для России достаточно важно, кто выступает непосредственным посредником, кто непосредственно осуществляет данный контакт, и с кем они эти вопросы решают», - пояснил политолог.  

По мнению Олещука, на сегодняшний день руководство РФ считает договороспособными таких политиков как Виктор Медведчук, Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко. «Например, Медведчук для них является соответствующим посредником, в отношении которого они могут представить, что решают вопросы. Опять-таки, Эрдоган точно так же может быть соответствующим посредником, через него эти вопросы можно решать. И, очевидно, президент Украины также является таким достойным собеседником, с которым можно эти вопросы решать», - к таким выводам пришел политолог Петр Олещук.

27 декабря 2017 года состоялся самый массовый обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса последние полтора года. В ходе обмена пленными, организованного Виктором Медведчуком, Киев и ОРДЛО обменяли пленных и удерживаемых лиц по формуле «306 на 74» (часть освобожденных в ходе переговоров были освобождены, но отказались от передачи).

Обмен 27 декабря стал первым этапом обмена «всех на всех» согласно пункту №6 Минских соглашений. На данный момент Медведчук ведет переговоры о втором этапе обмена согласно пункту №6 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».

24 января самопровозглашенная ДНР передала властям Украины солдата Романа Савкова, взамен Киев освободил и отправил на Донбасс инвалида Надежду Козлову, осужденную за убийство двух служащих Национальной гвардии в 2014 году. 
ForUm

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