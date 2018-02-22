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Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявляет, что США не намерены угрожать введением санкций, чтобы заставить украинскую власть создать антикоррупционный суд. Об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины.

В частности, его спросили, могут быть введены санкции против украинской власти, чтобы она прислушивалась к необходимости создания антикоррупционного суда. Он отметил, что санкции США направлены на те страны, которые осуществляют пагубные действия, угрожающие безопасности и единству.

«Наша работа с нашими коллегами из украинского правительства по антикоррупционной реформе и антикоррупционному суду заключается во взаимной выгоде и главным образом в выгоде украинского народа. Мы хотим работать и поддерживать наших украинских коллег в правительстве, поскольку они внедряют эти важные реформы. И они внедрили уже многие из них в очень сложных условиях. Я указывал, как непросто делать это, когда правительство также ведет войну на вашей восточной границе, чрезвычайно сложно, мы понимаем испытания, с которыми вы сталкиваетесь», - сказал Салливан, сообщает УНИАН.

Таким образом, он объяснил, что война на востоке не умаляет необходимости привлечь внимание украинцев к важности антикоррупционных реформ. Дипломат заявил, что собеседники, с которыми он встретился, разделяют и признают необходимость реформ, и в частности любой антикоррупционной реформы, которая должна принести пользу экономике, украинскому народу и национальной безопасности Украины.

«Моя миссия заключается не в том, чтобы угрожать, моя миссия здесь в дискуссиях, и не касается угрозы введения санкций, мы сохраняем санкции для россиян. Наша работа заключается в том, чтобы убедить украинское правительство в необходимости и ценности антикоррупционных реформ», - подчеркнул Салливан.

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.  

МВФВсемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году. 
ForUm

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