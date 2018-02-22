Кроме угроз физической расправы в адрес уполномоченного АМКУ Агии Загребельской, в ее доме и на рабочем месте 22 февраля готовятся обыски СБУ, об этом Загребельская написала на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, юридическая цель проведения обысков ей не известна, как и то есть ли уже постановление суда или «где-то в судебных кабинетах допечатываются последние буквы «именем Украины».

«Реальная цель - не допустить мое участие в заседании Антимонопольного комитета 22 февраля, на котором будет рассматриваться вопрос принятия отчета по результатам исследования лотерейного рынка, из-за моей занятости в следственных действиях. Обращаюсь и призываю всех, кто могут иметь и имеют к этому отношение: остановитесь, чтобы не уничтожить остатки уважения и доверия, которые преданным трудом отдельных носителей властных полномочий годы выстраивались и содержались в целях недопущения падения страны в пропасть беззакония», - заявила чиновница.

В ходе рассмотрения отчета Антимонопольного комитета Украины по результатам исследования лотерейного рынка, запланированного на 22 февраля, по словам Загребельской ожидаются «сюрпризы», которые могут законсервировать миллиардный рынок в тени. По ее словам, правительство в ходе заседания по вопросу лотерейного рынка 16 февраля показало, на что готово идти ради «лотерейных миллиардов, которые кому-то очень дороги». Загребельская высказала уверенность в том, что угрозы вице-премьера Степана Кубива, а именно его слова о том, что «будем разбираться с теми, кто блокирует принятие лицензионных условий» касались именно ее.

«Судя по событиям, которые разворачивались, становиться понятно, что нашего отчета боятся. Цель - не допустить его принятия любой ценой. И если для этого нужно опуститься еще ниже и похоронить репутацию еще одного госоргана или государственного деятеля - это будет сделано безо всяких колебаний. Ибо «в игре» миллиарды, и для кого-то они многое значат», - отметила уполномоченный АМКУ.

Она добавила, что лицензионные условия Министерства финансов ничего не меняют на рынке, а наоборот - цементируют его в тени на многие годы, создавая монополию одной компании - УНЛ, поскольку два других оператора - «МСЛ» и «Патриот» не смогут получить лицензии.

«Наша позиция после исследования - не нужно менять старые лицензии на новые. Надо определить четко, что такое лотерея, как она выглядит, как она должна проводиться и изменить законодательство для цивилизованного регулирования», - уверена Загребельская.

«Цена вопроса очень высока, поэтому есть и физическая опасность. Мне в пятницу много друзей, знакомых советовали уехать, «пересидеть», предлагали помочь с охраной. Реально люди предлагают, что они сами придут и будут дежурить, чтобы со мной ничего не случилось. А действительно страшно. Ну честно, у меня трое детей», - резюмировала чиновница.

Справка. 16 февраля на правительственном заседании под руководством вице-премьер-министра Украины Степана Кубива, Государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Агию Загребельскую выставили за дверь, когда та начала свой доклад о необходимости вывода лотерей из тени. Инцидент на заседании в Кабмине до сих пор не прокомментировали ни премьер-министр Владимир Гройсман, ни первый вице-премьер Степан Кубив. Тем временем в СМИ началась дискредитационная кампания против уполномоченного АМКУ Загребельской.