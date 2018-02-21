также в разделеПолитика
У Трампа назвали цель предоставления Украине оборонительного вооружения
По ходатайству ГПУ суд закрыл дело против Колобова 9
Саакашвили на три года запретили въезд в Украину 28
Порошенко: Сомневающиеся в самоустранении Януковича могли обжаловать это в КС 21
Климкин рассказал, от чего зависит дата «нормандской встречи» 25
В Кремле отреагировали на подписание закона о Донбассе 67
Президент пояснил, почему не смог лично прийти в суд 27
Президент заявил, что в 2014-м его авто обстреляли на границе с РФ 75
Порошенко: Во время поездки в Крым в 2014-м была угроза моей жизни 42
ЕС продлил санкции против РФ за аннексию Крыма 51
Гаевский: Работа Медведчука – единственный успех в реализации Минских соглашений 107
Суд ЕС снял санкции с Сергея Клюева 40
Бывший адвокат в деле Тимошенко признал, что лгал следствию США 132
Спецпрокурор США обвинил адвоката в деле Тимошенко в даче ложных показаний 49
Полякову и Розенблату открыли материали «янтарного дела» 29
Порошенко поручил подготовить предложения по смене формата АТО 108
Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 102
Климкин: Запад не пойдет на перезагрузку отношений с РФ после выборов 65

Сегодня, 21 февраля, Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 гг., сообщается на своей странице  постоянного представительства Украины при Совете Европы в Facebook.

Отмечается, что план действий является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на 4 года. Ключевыми партнерами с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.

Расчетный бюджет плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.

Мероприятия в рамках плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

По инициативе Украины в плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В соответствии с планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов.

Принятый план действий является пятым документом, который продолжает начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и СЕ.

«Принятие плана действий символически произошло в дни, когда Украина с грустью отмечает четвертую годовщину гибели Небесной сотни и начала российской агрессии. Но сегодня должны смотреть вперед и использовать возможности плана действий для осуществления реформ и европейской интеграции. По нашей инициативе новый план действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Сильная успешная Украина будет лучшей посвящением героям Революции достоинства и войны с Россией», - отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги