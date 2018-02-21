Сегодня, 21 февраля, Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 гг., сообщается на своей странице постоянного представительства Украины при Совете Европы в Facebook.

Отмечается, что план действий является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на 4 года. Ключевыми партнерами с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.

Расчетный бюджет плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.

Мероприятия в рамках плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

По инициативе Украины в плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В соответствии с планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов.

Принятый план действий является пятым документом, который продолжает начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и СЕ.

«Принятие плана действий символически произошло в дни, когда Украина с грустью отмечает четвертую годовщину гибели Небесной сотни и начала российской агрессии. Но сегодня должны смотреть вперед и использовать возможности плана действий для осуществления реформ и европейской интеграции. По нашей инициативе новый план действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Сильная успешная Украина будет лучшей посвящением героям Революции достоинства и войны с Россией», - отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.