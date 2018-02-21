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Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан разъяснил цель предоставления Украине оборонительного вооружения, которая будет заключаться в обеспечении защиты от агрессивных посягательств извне. Об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины.

Говоря об оборонительном вооружении, дипломат сказал, что «это оружие не должно быть угрозой кому-либо, кто не задумал агрессию или наступательные действия», сообщает УНИАН.

«Наше вооружение, которое будет предоставлено нашим союзникам в Украине, имеет оборонительный характер для защиты территориальной целостности Украины. Никто не должен подвергаться угрозам использования этого вооружения, если дело не будет касаться участия в агрессивном поведении, потому что в этом случае мы сделаем все, что сможем для сотрудничества и защиты Украины, чтобы она могла защищать свою территориальную целостность», - сказал Салливан.


Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

Специальный представитель Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США начали подготовку к тому, чтобы передать ВСУ Javelin.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в нынешнем году.

 
ForUm

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