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В Национальной гвардии с 2014 года погибли или умерли 302 военнослужащих, 2 тыс. 439 - были травмированы. Об этом сообщило Главное управление Нацгвардии в ответ на информзапрос 112 Украина.

«Сообщаем, что в период с марта 2014 года и до этого времени в Национальной гвардии Украины погибли (умерло) 302 военнослужащих, получили ранения (травмированы) – 2439», - говорится в ответе ГУ Нацгвардии.

В том числе во время проведения АТО погибли или умерли 210 военнослужащих, ранены – 794 человека.

Также отмечается, что в ходе выполнения служебно-боевых задач по охране общественного порядка во время массовых мероприятий в Киеве погибли 4 военнослужащих, получили травмы или ранения - 151 человек.

Напомним, за 2017 безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 191 военнослужащего.
ForUm

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