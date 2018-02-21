Президент Петр Порошенко назначил Павла Букина главой Государственного концерна «Укроборонпром». Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Сегодня в открытом режиме - перед прессой, перед обществом, перед армией - не только подводим итоги работы Государственного концерна «Укроборонпром», но и начинаем новый ее этап», – отметил он.

По словам Главы государства, «Укроборонпром» станет первым в истории Украины государственным промышленным объединением, которое пройдет международный аудит. «И в конце концов, это должно быть вертикально интегрированная компания, работающая в соответствии с лучшими международными стандартами прозрачности, открытости и эффективности», – подчеркнул он.

«Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину», – подытожил Глава государства.

Ранее Букин работал генеральным директором «Укрспецэкспорта».

Как сообщал ForUm, 12 февраля Президент уволил Романова с должности гендиректора концерна «Укроборонпром».

В тот же день гендиректор «Укроборонпрома» заявил об отставке.

Во время заседания правительства в конце декабря 2017 премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал Романова за непогашение в срок долгов по зарплатам на судостроительных заводах и призвал его уволиться.

Романов заявил, что не собирается в отставку. Затем Гройсман заявил, что Кабмин предложил Порошенко уволить главу «Укроборонпрома»

Он возглавлял «Укроборонпром» с 4 июля 2014 года.