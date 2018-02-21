Президент Петр Порошенко заявил, что если кто-то сомневался в самоустранении экс-президента Виктора Януковича от выполнения им функций главы государства, то мог обжаловать это в Конституционном суде. Об этом он заявил во время допроса в Оболонском райсуде Киева.

На вопрос стороны защиты, является ли конституционным решение Верховной Рады о прекращении полномочий Януковича как президента Украины, Порошенко ответил, что ему об этом ничего не известно.

«Мне ничего не известно о решении Верховной Рады относительно прекращения полномочий президента Януковича. Я о них не знаю. Я, как депутат, принимал участие в голосовании за соответствующее постановление ВР, в котором было указано о необходимости возложить обязанности главы государства на главу Верховной Рады в связи с самоустранением Януковича», - рассказал Президент, сообщает «Украинская правда».

На уточняющий вопрос адвокатов относительно того, предусмотрено ли в Конституции самоустранение, как основание для досрочного прекращения полномочий президента, Порошенко отметил, что обязанности президента были возложены на главу ВР Александра Турчинова в связи с отсутствием Виктора Януковича на рабочем месте и невыполнением им функций главы государства, а значит - его самоустранением.

«Я не хочу давать оценки по этому вопросу. Суд должен исследовать то, что происходило. Но если у кого-то были сомнения относительно самоустранения Януковича, то он мог обжаловать решение Верховной Рады в Конституционном суде до объявления президентских выборов», - заявил Порошенко.

После этого адвокат спросил, что именно он вкладывал в содержание термина «самоустранение», когда голосовал за постановление ВР.

«Я не имею чести быть автором этого постановления. Только голосовал за него как депутат. И основанием было - отсутствие президента на рабочем месте и потеря руководства страны, тем более, в связи с агрессией, начавшейся в Крыму», - рассказал он.

Напомним, допрос проводился в режиме видеоконференции по соответствующему ходатайству прокуратуры, которая сослалась на официальное прошение Администрации Президента.

Глава государства заявил об угрозе его жизни во время поездки в Крым 27 февраля 2014 года.

Суд досрочно прекратил допрос Президента из-за некорректных вопросов в его адрес со стороны защиты.