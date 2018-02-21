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Президент Петр Порошенко заявляет, что просил о предоставлении показаний в суде путем видеоконференции из-за плотности рабочего графика.

Об этом он сказал 21 февраля во время допроса в Оболонском суде по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, отвечая на вопрос стороны защиты.

В частности адвокат Виталий Сердюк поинтересовался, «какие именно сверхважные вопросы помешали Президенту лично прибыть на допрос в суд».

«Я не думаю, что это относится к компетенции адвоката, но из уважения к суду я готов раскрыть часть своего графика», - отметил Порошенко, сообщает «Украинская правда».

«Сегодня утром состоялось совещание с руководителями Вооруженных сил по имплементации подписанного вчера закона о реинтеграции Донбасса, потому что мы должны в течение буквально часов перестроить управление обороной государства на востоке, в частности создать Оперативный штаб. Оно завершилось в 13:40», - пояснил Глава государства.

Порошенко отметил, что с 14 часов соответственно он дает показания суду, а в 15:30 у него будет первая международная встреча с руководством внешнеполитического ведомства Дании.

«После этого предусмотрено одно публичное мероприятие и два международных. Это будет освещаться в прямом эфире, можете посмотреть», - отметил Глава государства.

Ранее сообщалось, что прокуроры подали в Оболонский райсуд Киева ходатайство о допросе Порошенко в качестве свидетеля в режиме видеоконференции из здания Администрации Главы государства.

18 февраля Порошенко заявил, что решил принять участие в судебном заседании. 

Напомним, в конце 2017 года суд принял решение о допросе ряда свидетелей стороны обвинения, в том числе Президента Петра Порошенко.

Уже давали показания спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава МВД Арсен Аваков, а также бывшие охранники Януковича, которые подтвердили, что покушений на его жизнь не было. 

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

 
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