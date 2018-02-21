Киев сможет приступить к выполнению политических пунктов «Минских соглашений» не ранее 2020 года, когда приступит к работе новый созыв Верховной Рады, считает политический обозреватель Денис Гаевский. Идея размещения миротворческого контингента к тому времени вряд ли продвинется дальше разговоров. Об этом Гаевский пишет в своей статье на Eadaily.

«В рамках нынешней политической системы сложился устойчивый консенсус относительно нежелательности реализации Минских соглашений. Вся украинская элита стремится к возврату системы власти и хозяйственных отношений, существовавшей на Донбассе до 2014 года. Заменить ее, элиту, в полном составе возможным не представляется, потому к политической части «Минска-2» за три года Киев так и не приступил», - констатирует Денис Гаевский.

Гаевский напоминает, что порядок выполнения политических пунктов был согласован ФРГ, Францией и РФ, получив «экспортное» название «формула Штайнмайера» (по имени экс-министра иностранных дел и нынешнего президента ФРГ).

«Притом политическая часть была согласована между Германией, Францией, Россией и оформлена как «формула Штайнмайера» (экс-министра иностранных дел ФРГ и нынешнего президента ФРГ). Фактически «формула Штайнмайера» — «экспортное» название предложений Виктора Медведчука, спецпредставителя Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, которые сводятся к принятию Радой позволяющих реинтегрировать Донбасс законопроектов: об амнистии участников конфликта на Донбассе, конституционные изменения в части децентрализации, о проведении выборов в ЛДНР, об особом порядке местного самоуправления в ЛДНР», - расшифровывает Гаевский содержание «формулы».

Гаевский подчеркивает, что по состоянию на третью годовщину, Минские соглашения практически не выполняются. Единственный пункт, который выполняют Киев и самопровозглашенные республики – это обмен пленными и удерживаемыми лицами. Но в этом ключевая заслуга не официальной власти, а оппозиционного политика Виктора Медведчука, который в последние годы выступает в качестве гаранта договороспособности Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Единственный пункт, который выполняется — это пункт № 6, предписывающий освобождение пленных и незаконно удерживаемых лиц, но роль официального Киева в этом минимальна. За обмен пленными с 2014 года отвечает упоминавшийся выше Медведчук, чьи прямые переговоры с руководством РФ и верхушкой ЛДНР стали залогом состоявшегося в декабре 2017 года обмена в формате «233 на 74». Находящийся в оппозиции к официальному Киеву Медведчук выступил гарантом того, что Порошенко и самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выполнят взятые обязательства и проведут-таки обмен пленными», - резюмировал Денис Гаевский.

Именно поэтому Гаевский прогнозирует, что официальный Киев сможет полноценно выполнять свои обязательства по Минским соглашениям не ранее 2020 года, когда приступит к работе новый депутатский состав Верховной Рады.

«Представляется, что к выполнению политической части «Минска-2» Киев сможет приступить не раньше 2020 года, когда начнет функционировать новый состав парламента. А идея ввода миротворцев до того времени едва ли продвинется дальше разговоров, упираясь в том числе в многочисленные юридические формулировки, против которых будут возражать одновременно и Киев, и Москва», - прогнозирует политический обозреватель.