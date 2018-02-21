Во втором квартале 2017/18 финансового года компания «Kernel» сократила продажи зерна на 22,9 %, до 1 180 тыс. тонн.

Об этом сообщается на сайте Варшавской фондовой бирже (WSE).

Также отмечается, что в «Кернел» продажи масла снизились на 22,3% до 265,1 тыс.тонн, а продажи бутилированного масла - на 25,5% до 27 млн литров.

За это время экспортные терминалы сократили оборот на 0,8%, до 1,65 млн тонн.

Ранее на Варшавской фондовой бирже появилось сообщение о продаже акций «Кернел» одним из менеджеров. Сума сделки составила около 4 млн долл.

Также напомним, после оккупации, «Кернел» продолжил вести бизнес в России. Последний актив, а именно 50% доли в зерновом терминальном комплексе «Тамань», «Кернел» продал только в прошлом году. По данным СМИ, причиной такого решения стала не только политическая конъюнктура, но и проблемы внутри холдинга, вызванные снижением производственных показателей.