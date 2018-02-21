также в разделеЭкономика
Пенсионеры системы МВД получат повышенные пенсии с 1 января 63
Мингарелли: Решение о сворачивании проекта модернизации КПП не принималось 15
Мининфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине 26
Данилюк подтвердил закрытие проекта ЕС по модернизации КПП 28
В НБУ выступают за продление санкций против российских банков 32
Кабмин повысил пенсии военнослужащим 209
Сроки зависят от Украины: Данилюк назвал главное условие получения транша МВФ 106
Госказначейство: Бюджет использовал половину «денег Януковича» 26
Reuters: ЕС закрывает проект модернизации КПП на границе с Украиной 370
СМИ: Окружение Порошенко получило контроль над крупным газовым месторождением 169
СМИ: Кабмин предложил МВФ ежеквартально повышать цены на газ 115
«Нафтогаз» на 14% снижает цены на газ для промышленности 72
Нацбанк немного ослабил курс гривни 33
Кабмин просит Раду разрешить проверки бизнеса без предупреждения 54
Госстат подсчитал, сколько зарабатывают украинцы 64
Украина запретила поставлять в РФ двигатели для самолетов Ан-148 403
Эксперт: УЗ может стать зависимой от российских производителей 148
Руководитель ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик об итогах платежной инфраструктуры Украины в 2017 году 116

Во втором квартале 2017/18 финансового года компания   «Kernel» сократила продажи зерна на 22,9 %, до 1 180 тыс. тонн.

Об этом сообщается на сайте Варшавской фондовой бирже (WSE).

Также отмечается, что в «Кернел» продажи масла снизились на 22,3% до 265,1 тыс.тонн, а продажи бутилированного масла -  на 25,5% до 27 млн литров.

За это время экспортные терминалы сократили оборот  на 0,8%, до 1,65 млн тонн.

Ранее на Варшавской фондовой бирже появилось сообщение о продаже акций «Кернел» одним из менеджеров. Сума сделки составила около 4 млн долл.

Также напомним, после оккупации, «Кернел» продолжил вести бизнес в России. Последний актив, а именно 50% доли в зерновом терминальном комплексе «Тамань»,  «Кернел» продал только в прошлом году.  По данным СМИ, причиной такого решения стала не только политическая конъюнктура, но и проблемы внутри холдинга, вызванные снижением производственных показателей.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

175
Теги