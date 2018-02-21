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Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил создать Департамент процессуального руководства уголовных производств из компетенции Государственного бюро расследований.

Об этом он сообщил 21 февраля на пресс-конференции по итогам 2017 года, передает Украинская правда.
 
Луценко отметил, что разведены функции досудебного следствия и надзора за ним. Генпрокурор надеется, что до конца года будет создано Государственное бюро расследований, а до того ГПУ будет выполнять и следственные функции.

«Мы должны принять решение о создании Департамента процессуального руководства в уголовных производствах, которые расследуются ГБР и органом, который временно исполняет его функции. Ставлю задачу до 15 апреля руководству аппарата подготовить соответствующие организационные и кадровые документы», – сказал Луценко.

Реформы будут продолжаться, в частности относительно независимого аудита, добавил он.
 
«В нашей стране еще никто, ни один государственный орган, за исключением Администрации Президента, не прошел такого аудита... В этом году этот аудит должен состояться, чтобы мы определили, какие подразделения (ГПУ) перегружены, какие имеют меньший объем работы, чем персонала, а какие дублируют работу друг друга», – сказал Луценко.

«До конца года электронная система документооборота должна прекратить советские привычки... Важно соединить наш электронный реестр ЕРДР с электронной базой судов, возможно – и МВД, и обеспечить электронное уголовное производство. Было бы важно сделать это именно в этом году», – заявил он.

Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2018 год было предусмотрено 650 млн грн на обеспечение работы Государственного бюро расследований (ГБР).

Президент Украины Петр Порошенко 22 ноября подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований, которое уже 20 ноября 2017 года должно было работать, но этого не произошло.

С 20 ноября 2017 Генеральная прокуратура Украины утратила право начинать расследования. Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, который вступил в силу сегодня, 20 ноября.

В ведомстве предложили до формирования ГБР передавать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных ГБР, другим органам досудебного расследования.
ForUm

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