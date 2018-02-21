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Заявления Лондона об осуществлении Россией в июне 2017 года кибератаки в отношении Украины, голословны и являются новой главой информационной войны. Об этом заявляет МИД РФ.

«Началась новая глава информационной войны против России. Российский след теперь якобы обнаружен в кибератаке на Украину, которая имела место в июне 2017 г. К шквалу обвинений, изначально тиражируемых западными СМИ, присоединились МИД и Минобороны Великобритании. На этот раз, правда, «виновны» не безликие и уже ставшие легендарными русские хакеры, а ни много ни мало российское правительство», - говорится в заявлении.

В РФ утверждают, что никаких конкретных фактов Лондон не приводит, «ограничиваясь уже надоевшими голословными заявлениями и намеками в духе того, что «всем и так все понятно».

В Москве отметили, что со времени упоминаемого МИД Великобритании нападения прошло более полугода, а озабоченность данным «инцидентом» проявилась только сейчас.

«Складывается впечатление, что такое нагнетание обстановки связано с необходимостью оправдать принятие правительствами западных стран законов, направленных на ужесточение контроля за своими гражданами или ограничение их фундаментальных прав и свобод. Без разыгрывания карты мнимой «российской угрозы» это представляется малореализуемым. По-видимому, в июне 2017 г. необходимость в этом еще не назрела», - заявили в МИД РФ.

Напомним, британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру. 

 
ForUm

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