Прокуратура начала уголовное производство по факту загрязнения земельных участков в Донецкой области, на которых расположены оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Константиновская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту загрязнения 8 земельных участков в прифронтовом Торецке. Квалифицированно указанное событие по ч.1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель)», - говорится в сообщении.

Установлено, что в начале февраля на одном из углеперерабатывающих предприятий Торецка произошел порыв пульпопровода, в результате чего произошел разлив шламовой пульпы на территории общей площадью 1364 м2, в том числе на земельных участках, где расположены оборонительные укрепления ВСУ.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные действия, принимаются исчерпывающие меры по установлению виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделением полиции под процессуальным руководством Торецкого отдела Константиновского местной прокуратуры.