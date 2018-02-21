Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что политика венгерского правительства может стоить Будапешту членства в ЕС.
Об этом он заявил в телефонном интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, передает Европейская правда.
Журналисты издания пообщались с люксембургским дипломатом после того, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал его идиотом.
Ранее в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Ассельборн раскритиковал венгерскую законодательную инициативу «Стоп Сорос» и призвал Европейскую комиссию начать санкционные процедуру против Венгрии.
«Я не ненавижу Венгрию, Петера Сийярто или Виктора Орбана. Речь не о личности, а о базовых принципах, ценностях, законах и уважении человеческого достоинства в каждой стране-члене ЕС. Мы не можем принять наказание для неправительственных организаций, которые помогают искателям убежища. Такие методы применяют только авторитарные режимы, недостойные демократического Европейского Союза», - пояснил свою позицию люксембургский министр.
Ассельборн отметил, что у него совершенно нормальные отношения с венгерским коллегой Сийярто. «У меня нет злости, которая могла бы повлиять на наши отношения. Как я сказал, речь идет о принципах и ценностях. Венгерская политика бросает вызов принципам Европейского Союза», - добавил он.
Люксембургский министр отметил, что не может понять мышление венгерского правительства и предостерег, что его политика может дорого стоить Будапешту.
«Венгерский народ должен понимать, если у них есть правительство, которое делает это, то ценой этому может быть членство в ЕС. Мне было бы очень грустно, если бы это случилось», - заявил Ассельборн.
Отметим, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обозвал своего люксембургского коллегу Жана Ассельборна идиотом с безумными идеями. Так Сийярто отреагировал на заявление Ассельборна, который призвал ЕС противостоять венгерским планам ввести запрет на деятельность неправительственных организаций, помогающих мигрантам.
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