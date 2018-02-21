На берегу Днепра найден рюкзак студентки Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насирлаевой, которая 30 января прыгнула с моста Патона. Об этом сообщил начальник аварийно-спасательного отряда спецназначения Эдуард Драч, передает 112 Украина.

«Мы обследовали все в районе Патона, между Патона и Дарницей с помощью видеолокаторов, камер кругового обзора, водолазных отделений плавсредств, которые у нас были, тело там не обнаружено. Мы планировали со вчерашнего дня работать между Дарницей и Южным мостом. В связи с тем, что вчера вечером была предоставлена информация, что нашли рюкзак, было принято решение перенести штаб на место, где нашли вещи», - отметили в аварийно-спасательной службе.

По словам Драча, вчера с помощью аппаратуры и плавсредств водолазных отделений было обследовано более 20 га прилегающей к воде территории.

«Здесь глубина до 8 метров, берег пологий. На рюкзаке были разорваны лямки, это указывает на то, что тело двигалось с рюкзаком, за что-то цеплялось, и рюкзак оторвался от тела. На сегодняшний день принято решение разбить наш штаб на две части», - отметил он.

По данным ГосЧС, в настоящее время аварийно-спасательные работы проходят в районе Осокорки, ул. Садовая, 120 на левом берегу Днепра ниже по течению от Южного моста около 5 км.

Как сообщал ForUm, полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки Туркменистана.

В столичной прокуратуре подчеркнули, что согласно обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в университете, и недоразумения с его руководством.

В туркменской диаспоре заявили, что пропавшая студентка прыгнула с моста в Киеве после того, как деканат отказался выдать ей заявление, необходимое для продления вида на жительство в Украине.

В НМУ заявили, что Насирлаева была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства.

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Начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводят поисковые работы тела девушки.