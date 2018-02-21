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Корпорация «Roshen» торгует с приднестровской компанией, несмотря на спорный статус региона.

Об этом заявил президент корпорации Вячеслав Москалевский в комментарии Радио Свобода.

Ранее молдавское отделение Международной организации журналистских расследований Rise – RISE Moldova опубликовало материал о том, как на фоне ограничений официальным Киевом торговли с оккупированными Донбассом и Крымом украинские компании зарабатывают на экспорте в Приднестровье – сепаратистском регионе на востоке Молдовы.

Среди крупнейших отправителей товаров в Приднестровье – украинские представительства мировых брендов «Кока-кола» и «Нестле», а также президентский «Roshen». Их основной бизнес-партнер – приднестровский ООО «Шериф» олигарха Виктора Гушана.

«Да, торгуем, конечно. И не только мы. Дело в том, что мы торгуем с ними как с резидентами Молдовы, понимаете», - сказал Москалевский.

На замечание о том, что Приднестровье – сепаратистский регион, он отметил, что «это же уже 10 или 20 лет происходит».

«На самом деле мы отправляем этот товар в Молдову, а значит, в Тирасполь. То, что в Молдове сейчас обдумывают, как существует в Молдове Приднестровье, это для меня вопрос, понимаете? Я не один такой. Это же сейчас только молдаване спохватились, а так эта практика существует уже лет 20», - сказал президент корпорации.

При этом он назвал такой бизнес абсолютно прозрачным.
ForUm

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