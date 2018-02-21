Пытаясь отложить утверждение Кабмином лицензионных условий для операторов лотерейного рынка Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) действует в интересах компаний с российскими собственниками, которые, несмотря на попадание в санкционный список, продолжают свою незаконную деятельность на территории нашей страны. Об этом говорится в статье, опубликованной РБК-Украина.

Принятие постановления о лицензионных условиях для участников лотерейного рынка позволит запустить процесс продажи лицензий операторам лотерей, что, согласно планам правительства, принесет государственному бюджету около 2 млрд гривен, а также поможет регуляции рынка и выводу его из тени.

«В Украине, по неофициальным данным, без любых разрешительных документов и уплаты налогов работает более 6, 5 тыс. незаконных игровых залов, замаскированных под лотерейные «точки», причем их функционирование часто связано с криминалитетом. По оценкам главы Минфина Александра Данилюка, потери государства от теневого рынка лотерей составляет порядка 1 млрд долларов», - отмечает издание.

Как подчеркивает автор материала, на сегодняшний день процесс урегулирования рынка лотерей поставлен под угрозу, поскольку в борьбу против принятия правительством лицензионных условий в варианте Минфина вступил Антимонопольный комитет Украины. 1 февраля 2018 года АМКУ опубликовал отчет, в котором раскритиковал закон о гослотереях, в соответствии с которым были подготовлены лицензионные условия. По мнению Антимонопольного комитета, лицензионные условия носят дискриминационный характер в отношении некоторых участников рынка и их принятие нужно отложить.

«В затягивании процесса принятия лицензионных условий на сегодняшний день серьезно заинтересованы участники черного игорного рынка. И что совсем уж подозрительно – именно те, которые находятся в санкционном списке, потому что принадлежат собственникам из России», - говорится в опубликованном материале.

Операторы лотерей «МСЛ» и «Патриот», которых связывают с российскими бенефициарами, с 2015 года находятся под санкциями, хотя и продолжают работу на территории Украины. В частности, МСЛ в обход ограничений, которые накладывает нахождение в санкционном списке, создало сеть афиллированных юридических лиц, которые ведут деятельность на территории Украины, пользуясь имеющейся лицензией компании, отмечает издание.

«Разумеется, попытка Минфина установить значительную плату за лицензию (ее фиксированная часть – 162,4 млн гривен, плюс ежегодная плата с каждой «точки»), не могла понравиться российским собственникам этой компании, похоже, вполне комфортно себя чувствующей даже под санкциями», - подчеркивается в статье.

Таким образом, резюмирует автор материала, из-за попытки затянуть утверждение лицензионных условий, главной пострадавшей стороной в случае, если процесс опять затянется на неопределенный срок, может стать государство. Существование большого «черного рынка», который маскируется под проведение лотерей, отсутствие регулирования и государственного контроля, ежегодно приводит к серьезным потерям для государственного бюджета.