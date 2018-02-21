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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили командование одной из воинских частей Житомирщины на хищении горюче-смазочных материалов.

По данным спецслужбы, четверо злоумышленников с августа прошлого года подделывали документы на списание горючего, якобы использованного военной техникой при выполнении боевых задач в районе проведения АТО и тренировок на учебных полигонах.

«Списанные» топливо военные вывозили за пределы части в 200-литровых бочках и реализовывали фермерам и частным лицам в Житомирской и Винницкой областях.

Сотрудники СБ Украины задокументировали продажу дельцами 50 тонн горючего в среднем по двадцать гривен за литр.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела при попытке продажи четырех тонн горючего.

Во время обысков, проведенных в Житомирской, Винницкой и по месту дислокации подразделений воинских частей, сотрудники СБУ изъяли документы и черновые записи, подтверждающие незаконное списание и реализацию горюче-смазочных материалов.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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