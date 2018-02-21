В Украине необходимо провести референдум относительно свободного владения короткоствольным оружием. Такое мнение в эфире 5 канала высказал член коллегии МВД, секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко.

«У нас пока не защищены ни судьи, ни правоохранители, ни граждане. Это следствие того, что у нас с одной стороны идет война, с другой – у нас идет революция... Украина живет в эпоху перемен. Она дает вызовы, пойдет ли Украина нормальным европейским путем, или мы пойдем путем хаоса. Так вот хаоса мы не будем допускать», - сказал Геращенко.

По его мнению, сегодня каждый гражданин может иметь охотничье оружие.

«Гладкоствольное или нарезное, если тебе есть 21 или 25 лет, и ты можешь защитить свой дом. Что касается короткоствольного оружия, пистолет, который можно спрятать в кармане и прийти на любую акцию, и потом если тебе что-то стукнуло в голову – начать стрелять по полицейским или тем, кто не разделяет твою точку зрения, то я думаю, что нужно делать консультативный референдум», - сказал нардеп.

«Если консультативный референдум вместе с Президентом скажут «да», пусть в Украине будет свободный доступ к короткоствольному оружию, я нажму кнопку «за». Но не все граждане разделяют такое мнение», - резюмировал Геращенко.