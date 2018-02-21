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В Киеве зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания.

По данным столичного управления Госпродпотребслужбы, с эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши «Филадельфия».

По состоянию на 19 февраля трое больных госпитализированы в учреждения здравоохранения.

Начато проведение внепланового мероприятия (обследования) с отбором образцов объектов санитарных мероприятий для проведения лабораторных исследований.

Информация о результатах внепланового мероприятия (обследования) будет сообщена дополнительно.

Эпидемиологическое расследование случаев заболевания продолжается.
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