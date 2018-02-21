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В среду, 21 февраля, движение транспорта на Харьковском путепроводе через железнодорожные пути частично ограничат, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на «Киевавтодор».

«21 февраля с 11:00 до 19:00 будет частично ограничено движение транспорта на Харьковском путепроводе через железнодорожные пути в связи с проведением ремонтных работ», - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
ForUm

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