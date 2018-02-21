Численность населения в Украине по состоянию на 1 января 2018 составила 42386,4 тыс. человек. Об этом сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики 20 февраля.

В течение 2017. численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек.

«Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших — 63 живорожденных», — говорится в сообщении.

За прошлый год умерли 2 786 детей в возрасте до года.

Миграционный прирост составляет 11 997 человек.

При этом численность на конец 2016 года составляла 42 584 542 человек.