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Сербская полиция освободила двух украинок, задержанных накануне по подозрению в попытке сфотографировать военный объект без разрешения.

Как сообщили в полиции, оснований для возбуждения уголовного дела против них нет, передает Радио Свобода.

Вместе с гражданками Украины 19 февраля были задержаны двое граждан Соединенных Штатов Америки.

В официальном сообщении уточняется, что они с помощью беспилотника снимали военные здания в центре Белграда и сделали двухминутную запись камерой высокого качества.

Не называя их имен, полиция сообщает, что украинки из Луганска являются сотрудницами определенной неправительственной организации из Калифорнии. По их словам, они снимают документальный фильм о последствиях американских воздушных ударов.

Разбомбленный дом Генштаба Вооруженных сил бывшей Югославии не запрещено снимать. Однако рядом расположены помещения военной разведки и контрразведки. Президент Сербии Вучич кратко упомянул о задержании иностранных граждан и сказал, что это дело «не особо опасно».

18 февраля в других местностях Сербии у военных объектов были задержаны также двое граждан Италии и двое граждан Испании. Полиция утверждает, что эти случаи не были связаны.
ForUm

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