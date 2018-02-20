Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине (так называемое «янтарная дело»).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, 15 февраля стороне защиты (шести подозреваемым, в том числе двум народным депутатам Украины) открыт доступ к материалам следствия.

В частности, подозреваемым инкриминируются следующие преступления:

- народному депутату Украины, секретарю Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады Украины Максиму Полякову – ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение);

- народному депутату Украины, заместителю председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства Бориславу Розенблату – ч.4 ст.368, ч.2 ст.369-2 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение);

- помощнику-консультанту народного депутата, который, по данным следствия, выполнял роль пособника - ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение);

- представителю межфракционного объединения Верховной Рады Украины «Депутатский контроль» и двум его сообщникам – ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды).

Напоминаем, 19 июня 2017 детективы НАБУ задержали 7 человек, подозреваемых в причастности к вымогательству получения неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, Поляков и Розенблат с целью получения неправомерной выгоды внесли в Верховную Раду законопроекты относительно добычи янтаря в интересах компании-нерезидента. Депутаты обвинения силовиков опровергают. В НАБУ сообщают, что общая сумма взятки – свыше 300 тысяч долларов США.

11 июля Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата, Максима Полякова, однако не одобрила их задержание и арест.

Следствие установило не менее 5 эпизодов преступной деятельности, в результате которой подозреваемые получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. долл. Эти средства получены подозреваемыми для обеспечения подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.