Около сотни полицейских полка полиции особого назначения устроили акцию протеста под зданием Шевченковского суда Киева.

Об этом сообщает Громадське.

Полицейские из первой роты киевского полка полиции пришли под здание суда, выстроились и молча стояли несколько минут. После этого они развернулись и ушли.

«Мы пришли для того, чтобы выразить свой протест против решения суда, который отпустил из-под стражи стрелявшего в нашего коллегу», - сказал командир первой роты Александр Огневой.

На замечание корреспондента, что полицейские не могут быть политически ангажированными, командир роты сказал, что не видит в этой акции политической составляющей.

Также полицейские сказали, что считают целесообразным проводить такую ​​акцию в четвертую годовщину расстрела Героев Небесной сотни.

Напомним, полк полиции особого назначения был создан на базе расформированного спецподразделения милиции «Беркут».

Вчера, 19 февраля, в Шевченковском суде заявили, что Нацгвардия прекратила охрану здания. В МВД это опровергли, пояснив, что это была обычная смена караула.

Скандал с охраной судов возник после столкновений 15 февраля возле Соломенского районного суда между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан, но судья Шевченковского суда отпустил его из-под ареста. Отмечалось, что мужчина стрелял из наградного оружия МВД.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.

Высший совет правосудия не поддержал инициативу Авакова.