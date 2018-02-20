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Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю «Укравтодора» в незаконном сооружении бетонных баррикад для «Беркута» во время революции Достоинства. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает 112 Украина.

«У нас установлен случай, что как раз те баррикады, которые строились на ул. Институтской, осуществлялись одним из руководителей «Укравтодора», который имел контакты даже с бывшим президентом Украины. Строительство этих бетонных баррикад, которые использовались «Беркутом», никоим образом не финансировались государством, они делались по собственной инициативе этого руководителя. Ему инкриминируется содействие в препятствовании проведению митингов и собраний в центральной части Киева», - рассказал Горбатюк.

Напомним, Генпрокуратура объявила в международный розыск 102 человека в деле революции Достоинства.
ForUm

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