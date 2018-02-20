В ходе недавнего военного столкновения в Сирии погибли граждане России и стран СНГ, также были ранены несколько десятков россиян. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в Сирии находятся российские граждане, «поехавшие туда по своей воле и с разными целями». «Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений», – заявили в МИД.

«При этом, учитывая, что речь идет о гражданах России, находящихся за рубежом, хотели бы отметить следующее. В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые – их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», – сказано в сообщении.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян.