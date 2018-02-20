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Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили первых Героев Небесной сотни – Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Об этом на брифинге сказал начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Имеем ситуацию, что первые убийства на сегодняшний день не раскрыты, то есть не установлены совершившие их лица. В то же время следствие не останавливается, и по результатам дополнительных экспертиз, проведенных оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий, есть прогресс относительно сужения круга подозреваемых, в том числе определение по одному из фактов убийств подразделения, сотрудники которого подозреваются в применении оружия. Соответственно эта работа оставляет надежду на то, что это преступление будет раскрыто», - сказал он.

Ранее Генпрокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве правоохранителей на Майдане с применением огнестрельного оружия.

104 Героям Небесной сотни президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины, а трое иностранцев – гражданин Белоруссии Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани – посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

Напомним, ранее в спецуправлении по расследованию преступлений против Майдана склонялись к версии, что в Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника могли стрелять силовики. Первая экспертиза, сделанная еще в 2014 году, такую версию исключала.

 
ForUm

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