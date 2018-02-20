также в разделеОбщество
20 февраля. Картина дня 14
В Кривом Роге произошло землетрясение 19
26 февраля может стать Днем сопротивления Крыма российской оккупации 16
У ГФС нет информации о закрытии проектов ЕС на украинской границе 14
В Сербии отпустили двух украинок, задержанных за съемку здания Генштаба 12
Сарган: Луценко не будет мстить посадившему его прокурору 12
ГПУ: Экс-руководитель «Укравтодора» строил баррикады для «Беркута» 16
В Украине снова оштрафовали гражданку Беларуси за георгиевскую ленточку 21
Перед горсоветом Львова впервые подняли бандеровский флаг 44
NYT написала о коррупции вокруг АТО 25
ГПУ выяснила, кто мог убить Нигояна и Жизневского 61
Обвинительный акт в отношении фигуранта дела 2 мая направлен в суд 21
Амосова заявляет, что ее отстранили за отказ закупить тестирование без тендера 44
Дуда ждет от Украины конкретных шагов по эксгумации поляков 34
МИД РФ заявляет о десятках раненых в Сирии россиян 261
Бойцы Нацгвардии охраняют Шевченковский суд 27
По делу о расстреле Майдана объявлены подозрения 14 лицам 56
Украинские моряки нашли на своем корабле 300 кило кокаина 63

Генеральная прокуратура заплатила 70 тысяч гривен альпинисту за поиск пуль, которые застряли в зданиях возле Майдана Незалежности 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщил на брифинге во вторник начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«Это было сделано для того, чтобы найти пули в тех местах, где следователи не увидели. То есть для дополнительного обследования всех домов на высоте», - рассказал он.

По словам представителя прокуратуры, эта работа дала важный результат - изъято не менее 10 пуль, пригодных для обследования, сообщает «Украинская правда».

«Сейчас назначены экспертизы, которые, надеемся, нам дадут дополнительные доказательства», - отметил он.

Горбатюк сказал, что ничего не знает о тендере, на котором избирался альпинист, и о названии предприятия, которое он представлял (журналисты на брифинге сказали, что это - ЧП «Лазуткин»). Прокурор посоветовал обратиться по этому поводу в хозяйственное управление ГПУ.

В то же время следователь отметил, что работой выбранного высотника доволен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги