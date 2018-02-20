Генеральная прокуратура заплатила 70 тысяч гривен альпинисту за поиск пуль, которые застряли в зданиях возле Майдана Незалежности 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщил на брифинге во вторник начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«Это было сделано для того, чтобы найти пули в тех местах, где следователи не увидели. То есть для дополнительного обследования всех домов на высоте», - рассказал он.

По словам представителя прокуратуры, эта работа дала важный результат - изъято не менее 10 пуль, пригодных для обследования, сообщает «Украинская правда».

«Сейчас назначены экспертизы, которые, надеемся, нам дадут дополнительные доказательства», - отметил он.

Горбатюк сказал, что ничего не знает о тендере, на котором избирался альпинист, и о названии предприятия, которое он представлял (журналисты на брифинге сказали, что это - ЧП «Лазуткин»). Прокурор посоветовал обратиться по этому поводу в хозяйственное управление ГПУ.

В то же время следователь отметил, что работой выбранного высотника доволен.