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Прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении одного из фигурантов событий 2 мая.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, гражданин М. подозревается в приготовлении к организации массовых беспорядков в 2014 году, а также в умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

Напомним, сотрудники прокуратуры Одесской области также поддерживают обвинение в уголовном производстве в отношении еще одного фигуранта дела 2 мая, обвинительный акт в отношении которого рассматривается в Центральном районном суде Николаева.

По данным СМИ,  речь идет о гражданине России Евгении Мефедове.

Отмечается, что его дело было выделено в отдельное производство в связи с процессом обмена между Украиной и ОРДЛО.

Мефедов был среди 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, но эту группу городской суд Черноморска 18 сентября оправдал.

Во время зачитывания приговора Мефедова, оправданного судом по делу о массовых беспорядках, снова задержали сотрудники СБУ.

Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – ст. 110 УК.

В ходе столкновений в Одессе 2 мая погибли 46 человек, более 200 получили травмы и ранения.

 
ForUm

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