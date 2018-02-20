Президент Польши Дуда надеется, что будут приняты оговоренные мероприятия по делу эксгумации останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины. Об этом в понедельник, 19 февраля, заявил вице-председатель канцелярии президента Польши Павел Муха.

По его словам, что Дуда надеется, что в соответствии с договоренностями между ним и президентом Украины, будут сделаны конкретные шаги. «Мы верим, что это заявление, слова господина президента, а также заявление канцелярии президента, будет замечено, принято украинской стороной и, конечно, мы обращаем на это внимание наших украинских партнеров», - подчеркнул Муха, сообщает Польское Радио.

Он обратил внимание, что недавний визит Анджея Дуды в Литву дал очень положительные результаты и улучшил польско-литовские отношения. Он выразил надежду, что так же будет в случае Украины. «Этот польско-украинский диалог также нужно проводить взвешенно и рассудительно. Однако мы занимаем однозначную позицию, если считаем, что некоторые вещи не выполняются должным образом», - отметил он.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко после переговоров с польским коллегой Петром Глинским заявил о сдержанном оптимизме относительно урегулирования сложных исторических вопросов и недавно принятого в Польше закона об институте национальной памяти.

В свою очередь Польша выразила разочарование итогами переговоров Розенко с Глинским и требует отмены моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.

Как известно, в апреле 2017 года Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.