Бойцы Нацгвардии вышла охранять Шевченковский суд 20 февраля.

«Сообщаем о том, что охрана Шевченковского районного суда города Киева по состоянию на 08:00 20 февраля 2018 года осуществляется соответствующими подразделениями Национальной гвардии Украины», - говорится в сообщении на сайте суда.

Напомним, вчера, 19 февраля, в суде заявили, что Нацгвардия прекратила охрану здания. В МВД это опровергли, пояснив, что это была обычная смена караула.

Скандал с охраной судов возник после столкновений 15 февраля возле Соломенского районного суда между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан, но судья Шевченковского суда отпустил его из-под ареста. Отмечалось, что мужчина стрелял из наградного оружия МВД.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.

Высший совет правосудия не поддержал инициативу Авакова.