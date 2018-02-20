Сгоревший на трассе в Актюбинской области Казахстана автобус, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, был выпущен на линию в неисправном состоянии. Об этом сообщил глава МВД Кстрані Калмуханбет Касымов, передает Интерфакс-Казахстан.

«Расследованием установлено, что на 1 тыс. 68 км автотрассы Шымкент - Самара автобус из-за технической неисправности дальнейшее движение прекратил. Не сообщив об этом в экстренные службы, не приняв меры по безопасности пассажиров…, водители автобуса с помощью зажженной паяльной лампы стали обогревать салон транспортного средства, где в результате разлитого по неосторожности бензина в открытой емкости произошел пожар», - говорится в ответе министра на депутатский запрос.

По словам министра, расследование ведется не только по ст. 345 («Нарушение правил эксплуатации транспортных средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), но и по ст. 348 («Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями лицом, ответственным за техническое состояние, повлекшее смерть людей»).

По словам министра, в ходе расследования будут устанавливать причины, условия и основания выпуска технически неисправного автобуса в рейс.

К уголовной ответственности привлечены три водителя автобуса, все они находятся под стражей.

Напомним, утром 18 января в Актюбинской области Казахстана во время движения загорелся автобус. Пяти пассажирам удалось выжить. Им оказывают медицинскую помощь. 52 человека погибли на месте. Среди 57 пассажиров автобуса было 55 граждан Узбекистана и двое граждан Казахстана.