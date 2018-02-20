также в разделеМир
Глава МИД Венгрии назвал коллегу из Люксембурга идиотом 41
Под Дамаском в результате авианалета убиты около 100 человек 85
Трамп занял последнее место в рейтинге президентов США 39
Ворота посольства Польши в Тель-Авиве разрисовали свастикой 52
В Иране разбился самолет: 66 погибших 68
Франция будет закрывать телеканалы и СМИ, действующие под влиянием РФ 55
Трамп прокомментировал обвинения против россиян во вмешательстве в выборы 60
США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы 81
Пилоты Ан-148 ругались перед крушением 123
Австралия также обвинила РФ в кибератаке NotPetya 32
СМИ: От авиаудара США в Сирии погибли или ранены 300 российских наемников 130
Брейвик впервые заявил о раскаянии 77
США назвали кибератаку NotPetya операцией российских военных 44
РФ подтвердила гибель россиян в результате авиаудара США в Сирии 224
От живущих за рубежом поляков требуют сообщать об антипольских заявлениях 183
В Сирии погибли еще 15 россиян 154
Раненые в Сирии наемники лечатся в больницах минобороны РФ 114
Британия официально обвинила армию РФ в кибератаке NotPetya 79

Сгоревший на трассе в Актюбинской области Казахстана автобус, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, был выпущен на линию в неисправном состоянии. Об этом сообщил глава МВД Кстрані Калмуханбет Касымов, передает Интерфакс-Казахстан.

«Расследованием установлено, что на 1 тыс. 68 км автотрассы Шымкент - Самара автобус из-за технической неисправности дальнейшее движение прекратил. Не сообщив об этом в экстренные службы, не приняв меры по безопасности пассажиров…, водители автобуса с помощью зажженной паяльной лампы стали обогревать салон транспортного средства, где в результате разлитого по неосторожности бензина в открытой емкости произошел пожар», - говорится в ответе министра на депутатский запрос.

По словам министра, расследование ведется не только по ст. 345 («Нарушение правил эксплуатации транспортных средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), но и по ст. 348 («Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями лицом, ответственным за техническое состояние, повлекшее смерть людей»).

По словам министра, в ходе расследования будут устанавливать причины, условия и основания выпуска технически неисправного автобуса в рейс.

К уголовной ответственности привлечены три водителя автобуса, все они находятся под стражей.

Напомним, утром 18 января в Актюбинской области Казахстана во время движения загорелся автобус. Пяти пассажирам удалось выжить. Им оказывают медицинскую помощь. 52 человека погибли на месте. Среди 57 пассажиров автобуса было 55 граждан Узбекистана и двое граждан Казахстана.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги