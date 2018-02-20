Сегодня Украина чтит память Героев Небесной Сотни. Этот день отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года «О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни».

Конкурсная комиссия определила победителя номинации «Мемориал Героев Небесной Сотни».

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В связи с этим Порошенко поручил министру обороны Степану Полторак и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко в кратчайшие сроки представить соответствующие предложения по изменению формата АТО.

Екатерину Амосову отстранили от должности ректора Национального медицинского университета им. А.Богомольца. Она заявляет, что ее отстранили за отказ закупить тестирование без тендера.

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 марта на 14,1% (до 7896 грн за тысячу кубометров) снижает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Европейский Союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, говорится в материале Reuters. В то же время Государственная фискальная служба пока не имеет информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе.

По делу относительно событий на Майдане 18 февраля 2014 года в общем объявлено о подозрении 14 лицам.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде снять ограничения на проведение Государственной службой по вопросам труда проверок соблюдения законодательства о труде предприятиями.

Беларусь не может участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе, отметила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

В селе Залесье Броварского района Киевской области полицейские задержали бывшего участника АТО, который в состоянии алкогольного опьянения из автоматического оружия устроил стрельбу и бросил гранаты в сторону своих соседей и в правоохранителей.

В Министерстве внутренних дел России обвинили Украину в производстве и поставках в РФ синтетических наркотиков.

Перед горсоветом Львова впервые подняли бандеровский флаг.

Украина не сможет удовлетворить все интересы и пожелания венгерских нацменьшинств по языковому вопросу, заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.