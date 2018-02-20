Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Ривном на взятке заместителя начальника штаба по комплектованию одного из батальонов Национальной гвардии, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что капитан требовал триста долларов США у местного жителя за оформление на службу по контракту.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы взятки в гривневом эквиваленте.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются первоочередные следственные действия.