Украинские моряки сдали в полицию 300 килограммов кокаина, найденного на грузовом судне, на котором они работали.
Как сообщает ТСН, наркотик, расфасованный в пластиковые пакеты, экипаж обнаружил перед прибытием до одного из портов Италии.
Перед этим корабль посещал Южную и Центральную Америку. Итальянские правоохранители не предъявили никаких обвинений украинским морякам, а наоборот поблагодарили за бдительность.
Корабль оставили в порту до выяснения обстоятельств.
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