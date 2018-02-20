Украинские моряки сдали в полицию 300 килограммов кокаина, найденного на грузовом судне, на котором они работали.

Как сообщает ТСН, наркотик, расфасованный в пластиковые пакеты, экипаж обнаружил перед прибытием до одного из портов Италии.

Перед этим корабль посещал Южную и Центральную Америку. Итальянские правоохранители не предъявили никаких обвинений украинским морякам, а наоборот поблагодарили за бдительность.

Корабль оставили в порту до выяснения обстоятельств.