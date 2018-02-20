Выдворение лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили из Украины замедлит судебный процесс относительно преступлений против Майдана. С таким мнением согласился начальник отдела начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей в Департаменте спецрасследований Генпрокуратуры Алексей Донской в ​​эфире «Свободы слова» на ICTV 19 февраля.

Он поддержал позицию адвоката семей Небесной Сотни Евгении Закревской о том, что если бы Саакашвили дал показания в суде, это помогло бы снять вопрос о грузинских снайперах, а реадмиссия Саакашвили замедлила процесс.

«Мы можем так утверждать, потому что Саакашвили был допрошен в ходе досудебного раздувания. И вопрос не в том, что он просто опроверг, а в том, что он привел неоспоримые факты, указывающие, что события, о которых говорят эти «грузинские актеры», в принципе не могли происходить», – заявил Донской, сообщает «Украинская правда».



«Поскольку идеологией нынешнего УПК полностью нивелировано досудебное расследование, то для нас было крайне важно суду и суду присяжных показать, что доверять таким фейкам невозможно. Ибо я уверен, что дальше будут еще такие же фильмы появляться», – добавил он.



«Это был абсурдный вброс – и нам надо было на этом примере показать это. А Саакашвили привел факты, которые могли бы доскональнее всего это сделать», – подчеркнул представитель ГПУ.



Вместе с тем он заверил, что это не приостановит расследование.



«Вопрос этого фильма второстепенный, но он должен быть опровергнут... Без Саакашвили это трудно, но не невозможно», – сказал Донской.

Как сообщалось, 19 декабря 2017 суд удовлетворил ходатайство относительно допроса грузинских «снайперов» по видеосвязи относительно стрельбы во время Евромайдана.

Напомним, адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский заявил, что два свидетеля по делу об убийствах на Майдане готовы дать показания. Речь идет о двух гражданах Грузии Александре Ревазишвили и Кобе Нергадзе.

Ранее итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra опубликовал фильм-расследование, в котором несколько человек, называющих себя грузинами, утверждают, что в феврале 2014 г. принимали участие в команде снайперов на Майдане в Киеве, задачей которых была стрельба по протестующим и по правоохранителям.

На опубликованном видео журналисты берут интервью у трех человек, которые представляются как Коба Нергадзе, Кваратескелия Залоги и Александр Ревазишвили. Журналисты утверждают, что взяли интервью летом 2017 года в столице Македонии – городе Скопье.

Назвавшиеся грузинами люди уверяют, что в момент самой острой фазы на Майдане входили в состав нескольких отрядов, которые были вооружены огнестрельным оружием и располагались в здании отеля «Украина», а также в консерватории. Там же якобы были и граждане других стран, в частности литовцы.

12 февраля 2018 года лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.