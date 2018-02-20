Полиция Киева задержала мужчину, который в марте 2017 года угнал маршрутку и ранил правоохранителя, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, впервые в поле зрения правоохранителей мужчина попал в 2007 году. Тогда за мелкое хулиганство он заплатил штраф. Кроме того, география деятельности злоумышленника распространилась на несколько областей Украины.

«По нашим данным, после похищения маршрутки он перебрался в Житомир, где продолжил преступную деятельность. А до событий в Киеве успел «отсидеть» срок в исправительной колонии в Полтавской области. Всего на его счету десятки преступлений, среди которых кражи, угоны авто, разбои, подделка документов и даже изнасилования. За совершение некоторых из них в Святошинском районе столицы находился в розыске», - сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

К задержанию 30-летнего уроженца Киевского области правоохранители готовились заранее и тщательно, поскольку понимали, что он может оказать вооруженное сопротивление. Поэтому при появлении полицейских злоумышленник даже не успел понять, что происходит.

«В кармане одежды мы нашли пистолет и паспорт на имя мужчины, который отбывает наказание в местах лишения свободы, но с вклеенной фотографией задержанного. При себе он имел сумку с несколькими десятками тысяч гривен, происхождение которых отказался назвать. В квартире, которую злоумышленник снимал, мы тоже провели обыск и изъяли деньги, планшет в заводской коробке и золотые украшения с ценниками. Откуда у мужчины все эти вещи, будем устанавливать», - подчеркнул подполковник полиции.

Пока правоохранители установили хронологию событий, которые происходили год назад. Накануне злоумышленник обокрал супермаркет. Деньги из сейфа положил в рюкзак и шел по улице, но попал в поле зрения полицейских. Чтобы избежать наказания, он решил скрыться на маршрутке и применил оружие, которое постоянно носил с собой. По фактам кражи, незаконного завладения транспортом и насилия в отношении полицейского досудебное расследование завершено, а материалы находятся на рассмотрении в районном суде.

«В настоящее время задержанный находится под арестом, следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Это еще одна кража и незаконное обращение с оружием, но в ходе расследования квалификация статей может изменяться и дополняться в случае выяснения новых обстоятельств », - добавил Кузьмин.

Напомним, 2 марта 2017 года в Днепровском районе Киева патрульным поступило сообщение о подозрительном мужчине с большим рюкзаком.

Когда правоохранители приблизились, он бросил сумку и дворами многоэтажек побежал на улицу Малышко. Там злоумышленник забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу.

Злоумышленник сел за руль и поехал. При этом он продолжал стрелять в патрульных. Правоохранители применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения.

По дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение.

Вскоре он остановился в частном секторе, бросил маршрутку и начал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногусотрудника полиции, который пытался его задержать.