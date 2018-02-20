Подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года назад сплотил весь цивилизованный мир в поддержку нашего выбора. Об этом говорится в обращении Президента Петра Порошенко в связи с Днем Героев Небесной Сотни.

«День Героев Небесной Сотни - это день памяти наших отважных соотечественников, которые ценой собственной жизни дали возможность Украине быть независимым, демократическим, открытым миру государством, а всем нам - возможность самим создавать свое будущее», – отметил он.

По словам Главы государства, он с гордостью и благодарностью отдает дань уважения тем, «чье самопожертвование стало залогом победы Революции Достоинства, торжества несокрушимого украинского духа над коварными попытками нас смирить».

«Подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года назад сплотил весь цивилизованный мир в поддержку нашего выбора и в настоящее время продолжает вдохновлять миллионы украинских патриотов на решительную борьбу против гибридных вызовов «русского мира», – подчеркнул Президент.

По мнению Порошенко, есть только один правильный путь – освобождение от агрессора оккупированной части Донбасса и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыму.

«Сохраняя приверженность идеалам достоинства и свободы, мы должны утверждать национальное единство, развивать демократическую сильную и процветающую страну, укреплять наше войско и высоко ценить каждое мгновение жизни в независимой европейской Украине. Слава Героям Небесной Сотни! Слава Украине!» – сказано в обращении.

Напомним, сегодня Украина чтит память Героев Небесной Сотни.