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Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что страны Запада не пойдут на перезагрузку отношений с Российской Федерацией после выборов российского президента, которые запланированы на 18 марта. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала ICTV. 

«Я считаю, Запад перехватил инициативу. Так Путин пытался повышать ставки, а теперь Запад очень сознательно повышает ставки. И это значит, что никакой перезагрузки», - подчеркнул Климкин.

В этой связи он отметил, что провел много встреч с международными партнерами на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которые были посвящены этому вопросу, сообщает УНИАН.

«Никакой перезагрузки, как много лет тому назад после путинских выборов в России, по определению не будет», - подчеркнул Климкин.

Он добавил: «Это существующая ментальность». «Сейчас все прекрасно понимают, что Россия пытается ослабить западные демократические институты. И санкционный список, последние санкции, которые были введены несколько дней тому назад, наша поддержка, оборонительное оружие - очень много всего, что работает», - сказал Климкин.

«И этот месседж, собственно половина конференции этому была посвящена: Россия не будет играть по своим правилам», - подчеркнул министр.

Напомним, выборы президента России запланированы на 18 марта.  
ForUm

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