... Серое утро, серая, обожженная брусчатка Майдана, столб черного дыма над Домом профсоюзов, который было видно из Новых Петровцев, кто-то незримый в клубах дыма со сцены руководит через динамики обороной (или уже наступлением?), черные от усталости и дыма бойцы. И никто совсем не может сказать: где чужие «позиции», а где наши.

Майдан обстреливают, но все окрестные улицы – как ручьи, стекаются к месту боя – сотни мирных жителей идут в центр, у каждого – молодого или пожилого, женщины или у малых детей – тяжелые пластиковые пакеты – все для обороны, все для победы. В аптеках длинные очереди - разбирают последние иглы и нити для зашивки ран, препараты, останавливающие кровь, сильное обезболивающее.Уставшие священники, тела прикрыты рядном, «скорые», внедорожники, пикапы с ранеными, которые стремительно срываются с площади в направлении ближайшей больницы – и медик, который пытается просто в кузове пикапа массажем сердца вернуть бойцу жизнь... Уже есть известия о многих погибших, но истинные масштабы смертей еще неизвестны.

Две тетеньки, только что прибывшие с запада, просто на лестнице Киевсовета торопливо нарезают сало на бутерброды и с подносом лезут в самое пекло (ведь бойцы голодные!), те автоматически кидают сало в рот и бурчать: «Спасибо». «С миром!» - отвечают тетеньки. И это «С миром!» задевает до самых внутренностей, до самой глубины души, как мечта о чем-то недоступном...

На углу Почтамта самооборонец в прокопченной куртке дымит сигаретой и вслушивается в звук выстрелов:

- Это охотничье ружье..., это – пистолет... А это «калаш», одиночными...

- Это «Беркут» стреляет?...

- Может и «Беркут», а может уже и наши, - хитрит дядя.

И здесь становится понятно: что же это за большие длинные сумки с самого утра спешно тянули с железнодорожного вокзала серьезные крепкие ребята с Ивано-Франковщины... А может со Львовщины и Волыни.

«Майдан вооружен! – приходит мысль. – У «Беркута» нет мотивации лезть под пули. А у карпатских лесорубов – есть. Значит, победа уже совсем недалеко...»

И тут же – тревога, потому что понимаешь, что все это серьезно, что Киев уже наш, но Украина простерлась далеко за пределы Майдана, и неизвестно, как будет в Крыму и на востоке. И что, возможно, впереди война...

Какими были эти дни? О чем мы тогда думали? Читая краткую хронику тех дней, каждый вспомнит свое...

...Итак, 16 февраля 2014 года. Вече на Майдане приняло решение: начать «Мирное наступление» под стены Верховной Рады. Цель: поддержать голосование парламентом постановления о возвращении к Конституции 2004 года, которая сбалансировала бы парламентские и президентские полномочия.

Мирное шествие начинается утром 18 февраля.

В этот день в Верховной Раде – горячо. Оппозиция требует голосования за возвращение к Конституции 2004 года. Это, по их мнению, единственный возможный выход из кризиса. Однако, власть все еще не понимает, каким близким является ее конец, и зарегистрировать постановление о восстановлении действия Конституции 2004 года депутатам не удается. Оппозиция блокирует трибуну парламента.

Тем временем под Верховной Радой начинаются стычки между демонстрантами и силовиками. Правительственный квартал по-прежнему остается заблокированным правоохранителями, и демонстрантам не дают возможности подойти к стенам парламента, чтобы поддержать своих политиков. Уже через час массовые бои охватывают несколько прилегающих улиц. Вместе с силовиками в правительственном квартале - сотни «титушек». Они выискивают и добивают активистов, которые уже оказались на земле или отстали от своих.

В этот день от побоев и издевательств «беркутовцев» пострадали двое ученых, сотрудников Института кибернетики имени В.М.Глушкова НАН Украины - отец и сын Кузнецовы. Их фото, где они окровавленные, поддерживая друг друга, идут по Институтской, облетает мировые СМИ.

Николай Кузнецов - доктор технических наук, член-корреспондент НАН Украины, профессор, лауреат Государственной премии в области науки и техники. Сын Игорь - кандидат физико-математических наук.

Первый раз на Майдан они пришли 1 декабря, после избиения студентов и продолжали ходить туда несколько раз в неделю. 18 февраля, когда они пришли на Институтскую, сначала все было спокойно. Вдруг началась атака «беркутовцев». Их повалили и били дубинками по голове и спине. Николаю сломали лопатку, на лбу была круглая рана от пластиковой пули. Когда «Беркут» отступил, помощь им оказали медики-волонтеры, а активисты Автомайдана отвезли в Военный госпиталь, где их и нашли родные.

...Между тем, группы «беркутовцев» занимают крыши домов, с которых ведут стрельбу из крупнокалиберного травматического оружия и бросают в толпу демонстрантов свето-шумовые гранаты. Количество пострадавших идет на сотни, прошли сообщения о первых погибших.

В тот день на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибли 20 человек, а 509 получили телесные повреждения.

Еще с середины дня центральные станции киевского метро «Крещатик», «Майдан Независимости», «Арсенальная» и «Почтовая площадь» закрыты на вход и выход. А в 16 часов полностью остановлено движение метрополитена. На дорогах Киева образовались десятибальные пробки. Центр города полностью парализован. Вместе с тем, другой общественный транспорт работает бесплатно, и его работа продолжена на всю ночь. Подъезды к столице заблокированы ГАИ, машины останавливают автоматчики, прервано железнодорожное сообщение со Львовской и Ивано-Франковской областями. Помощь защитникам Майдана из западной Украины прибывает левыми автобусами, которые пробираются в Киев окольными путями.

После длительных столкновений, вечером 18 февраля, оттесняют митингующих на Майдан. «Беркутовцы» окружают их со стороны Институтской и Европейской. Начинается штурм. Чтобы защититься, активисты поджигают шины. Через некоторое время им удается образовать сплошную полосу пламени, которая мешает прорыву правоохранителей. Люди бросают в огонь все, что горит.В ночь с 18 на 19 февраля противостояние становится еще более ожесточенным. «Беркутовцы» подгоняют к Майдану водометы, пытаясь потушить пламя, но попытки тщетны. Майдановцы отражаются брусчаткой, пиротехникой и «коктейлями Молотова». В Интернете распостраняется видео, как сразу с нескольких сторон бутылками с бензиновой смесью поджигают БТР, под защитой которого «беркутовцы» пытались атаковать Майдан.

В Трапезной церкви Михайловского собора развернут целый «резервный госпиталь», где оказывается помощь пострадавшим. Утром на территории монастыря оборудован пункт сбора медсредств, куда тысячи киевлян привозят лекарства, еду и вещи для пострадавших и других участников протеста.

В полночь лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок отправляются на переговоры на Банковую. Разговор длится около часа, а после его окончания оппозиционеры сообщают: Янукович не идет ни на какие уступки и хочет, чтобы Майдан сдался.

В час ночи вспыхивает пожар в Доме профсоюзов. Активисты, которые успели спастись, сообщают: внутрь с крыши и с первого этажа ворвались бойцы «Беркута», которые подожгли дом. За короткий промежуток времени пламя охватывает большую часть здания, а внутри еще остаются люди. Их спасают с помощью подъемного крана и веревок. Пожар удалось потушить лишь под утро 20 февраля.

В ночь с 18 на 19 февраля получает несколько огнестрельных ранений 64-летний украинский профессор, поэт и кинорежиссер Станислав Чернилевский. Затем, находясь на лечении в Чехии, он написал книгу стихов «Чешская тетрадь», в которой отобразил события на Майдане, посвятив сборник врачам пражского госпиталя Motol, которые отметили, что это первый случай такой романтической благодарности за десятилетие существования программы MEDEVAC.

Как вспомнил Станислав позднее: «Мы шли из банка, и видели, как бьют студентов, которые просто пришли посмотреть. Молодежь всегда азартная и любит попугать правительство. И их начали бить по-черному, страшно».

Сейчас Станислав Чернилевский работает режиссером и редактором на ТРК «Студия 1+1», в частности, отвечает за дубляжи иностранных фильмов на украинский язык.

...По данным Министерства здравоохранения, в боях 18-19 февраля погибли 27 человек, еще 351 обратился в больниц, а 241 госпитализирован.Утро 19 февраля не приносит облегчения. Янукович обнародовал обращение, в котором подчеркивает, что его пытались склонить к силовому варианту разрешения политического кризиса, но он поддерживает путь диалога. Он кривит душой, потому что в то же время пугает: «Лидеры оппозиции перешли границу, когда призвали людей к оружию, и должны предстать перед судом». Напряжение возрастает с заявлением председателя СБУ Александра Якименко о начале «антитеррористической операции», к которой должны привлечь и войска Вооруженных сил.

Киев все еще находится в транспортном коллапсе. Метрополитен не работает. Железнодорожное сообщение с западными областями отсутствует. Школы и детские сады в центре города закрыты.И штурм Майдана всколыхивает всю Украину. Поскольку власть игнорирует требования протестующих, граждане в областях захватывают помещения областных органов власти. Митингующие вошли в помещения Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской облгосадминистраций.

Вечером в Администрации Президента – новые переговоры власти с оппозицией, по результатам которых Арсений Яценюк сообщает: объявлено перемирие, штурма Майдана сегодня не будет.

Ночь 20 февраля на Майдане проходит в целом спокойно. Однако, уже с утра возобновляются столкновения со стороны ул. Институтской.

По свидетельствам очевидцев, группы по несколько человек под прикрытием спецназовцев бросали свето-шумовые гранаты. Протестующие начинают отвечать.

С обеих сторон летят взрывпакеты и файеры. Со сцены Майдана звучат призывы, что на «передовой» нужны медики.Напряжение растет ежеминутно. Появляются первые сообщения, что по майдановцам ведется огонь из огнестрельного оружия. Снайперы с крыш гостиниц «Казацкий» и «Украина» открывают прицельный огонь по протестующим на поражение.Пули летят не только в первую линию обороны, а дальше, в толпу, в которой - женщины, медики и журналисты. От Октябрьского дворца и ул. Институтской начинают приносить раненых и убитых.Днем тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко официально признает, что силовикам выдали боевое оружие.

20 февраля на Майдане получает ранение в шею от пули снайпера медик-волонтер Олеся Жуковская. Пуля проходит в сантиметре от сонной артерии. Она думает, что умирает и успевает написать в соцсети: «11:44. 20 февраля. Я умираю». Эти слова и фото раненой девушки появляются во многих СМИ мира.

За три недели до ранения Олеся отпраздновала свой 21-й год рождения. Она приехала в Киев с Тернопольщины, где работала медсестрой в больнице. Жила в палатках и помогала людям на Майдане.

Как вспомнит потом Олеся, в том секторе, где она стояла, она была первой, в кого попала пуля. Потом там снайпер расстрелял еще десятерых. Прицельно - в сонную артерию. Никто не выжил. Ее спасло, что рядом стояла скорая. Если бы медавто пришлось вызывать, девушка не выжила бы.

После выздоровления она училась на медицинском факультете Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца. В 2016 году, как участник Революции Достоинства, была награждена орденом «За мужество» III степени...

В кровавый четверг, 20 февраля, был ранен резиновыми пулями от «Беркута» в ноги и ножом от «титушек» - в шею Николай Саюк, позывной «Француз», с января 2014 года - активный участник Майдана.

С началом войны вступил в ряды «Айдара» и пошел добровольцем в АТО. В декабре 2014 года подписывает контракт с ВСУ до окончания особого периода. Но 1 ноября 2016 года погибает в бою возле села Славное Марьинского района Донецкой области. Оставил жену, на которой за несколько месяцев до гибели женился в родном батальоне «Айдар».

Во второй половине дня 20 февраля протестующим удается вытеснить правоохранителей с Майдана на улицу Грушевского. Они снова берут под контроль Украинский дом, окружают Октябрьский дворец и начинают восстанавливать баррикады на Грушевского, Трехсвятительской и на Владимирском спуске.Под вечер 20 февраля лидерам оппозиции удается собрать кворум в Верховной Раде и начать экстренное заседание. В парламент пришли 236 нардепов, которые единогласно отменяют антитеррористическую операцию СБУ и обязывают всех силовиков разблокировать улицы и вернуться на места постоянной дислокации.С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей - 78 человек. Самому младшему из них - Назару Войтовичу, было 17, а самому старшему - Ивану Наконечному - 83. Кроме украинцев, жертвами режима Януковича стали представители и других национальностей. Все они вошли в мемориал мучеников за украинскую Независимость - в Небесную Сотню.

99-ти бойцам Небесной Сотни Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героев Украины, а трое иностранцев - белорус Михаил Жизневский, грузины - Зураб Хурция и Давид Кипиани посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

На следующий день, 21 февраля, официальные власти Украины юридически признают жертвами погибших митингующих Майдана.

Утром Киевский метрополитен практически полностью восстанавливает свою работу. Закрытыми для входа и выхода пассажиров остаются лишь станции «Крещатик» и «Майдан Независимости».

Еще ночью в Администрации Президента начинаются переговоры между Виктором Януковичем и лидерами оппозиции по урегулированию кризиса. Там же присутствуют представители Европейского союза и России. Переговоры продолжаются более девяти часов. Днем сообщается, что Янукович и лидеры оппозиции подписали Соглашение об урегулировании кризиса в стране, которое Арсений Яценюк назвал «капитуляцией Януковича». Главы МИД Германии, Польши и Франции засвидетельствовали подписание соглашения.

Вот его текст.

«Обеспокоены трагическими случаями потери жизней в Украине,

Стремясь немедленно прекратить кровопролитие,

Решительно настроены проложить путь к политическому урегулированию кризиса,

Мы, стороны, нижеподписавшиеся, договорились о следующем:

1. В течение 48 часов после подписания этого соглашения будет принят, подписан и обнародован специальный закон, который восстановит действие Конституции Украины 2004 года с изменениями, внесенными до этого времени. Подписанты заявляют о намерении создать коалицию и сформировать правительство национального единства в течение 10 дней после этого.

2. Конституционная реформа, которая будет уравновешивать полномочия президента, правительства и парламента, будет начата немедленно и завершена в сентябре 2014 года.

3. Президентские выборы будут проведены сразу после принятия новой Конституции Украины, но не позднее декабря 2014 года. Будет принято новое избирательное законодательство, а также сформирован новый состав Центральной избирательной комиссии на пропорциональной основе согласно правилам ОБСЕ и Венецианской комиссии.

4. Расследование недавних актов насилия будет проведено под общим мониторингом власти, оппозиции и Совета Европы.

5. Власть не будет вводить чрезвычайное положение. Власть и оппозиция воздержатся от применения силовых мер.

Верховная Рада Украины примет третий закон об освобождении от ответственности, который будет распространяться на те же правонарушения, что и закон от 17 февраля 2014 года.

Обе стороны будут прилагать серьезные усилия для нормализации жизни в городах и селах путем освобождения административных и общественных зданий и разблокировки улиц, скверов и площадей.

Незаконное оружие должно быть сдано в органы Министерства внутренних дел Украины в течение 24 часов с момента вступления в силу вышеуказанного специального закона (п.1 данного Соглашения).

После указанного периода все случаи незаконного ношения и хранения оружия будут подпадать под действующее законодательство Украины. Силы оппозиции и власти отойдут от позиций противостояния. Власть будет использовать силы правопорядка исключительно для физической защиты зданий органов власти.

6. Министры иностранных дел Франции, Германии, Польши и Специальный представитель Президента Российской Федерации призывают к немедленному прекращению всех видов насилия и противостояния.

г. Киев, 21 февраля 2014 года

От власти: президент Украины Виктор Янукович

От оппозиции: лидер партии УДАР Виталий Кличко,

лидер ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк,

лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок

Засвидетельствовали: От Европейского Союза: Федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский и руководитель департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье».

Позже на Майдане сотник Владимир Парасюк назвал этот документ «предательством». Но, если вчитаться в текст договора, становится понятно: это действительно капитуляция, Янукович сдался и своей подписью фактически лично одобрил все последующие действия Верховной Рады и переходного правительства. Поэтому ни о каком «государственном перевороте», словами о котором так любит бросаться Азаров, речь не шла.

И Янукович, и Путин за его плечами уже знали: время пророссийского режима в Украине закончилось.

В этот же день парламент абсолютным большинством голосов - 386 - одобряет в целом Закон «О восстановлении действия отдельных положений Конституции Украины 2004 года». Следующим своим решением нардепы отправляют в отставку министра внутренних дел Захарченко и освобождают от ответственности всех активистов Евромайдана. Рада также имплементирует в национальное законодательство положения статьи 19 Конвенции ООН против Коррупции, согласно которым декриминализуется статья, по которой была осуждена Юлия Тимошенко. На следующий день ее освобождают.

Вечером на Майдане собралось Вече. Люди прощались с погибшими участниками протеста, которых в траурных речах назвали «Небесной Сотней». Во время прощания с погибшими звучала песня «Плине кача...», которая стала украинским народным реквиемом.

В ночь с 21 на 22 февраля Виктор Янукович с близким окружением бежит из Украины. Сначала он покидает Киев и уезжает в Харьков, где при поддержке России пытался устроить съезд для отделения восточных регионов от Украины. Однако этот план потерпит поражение. Янукович и большинство членов его правительства бегут в путинскую Россию.

Утром того же дня активисты, журналисты и волонтеры прибывают в Межигорье, чтобы проверить информацию о бегстве Януковича. Охраны в поместье нет, прислуги тоже. Тысячи документов плавают в Днепре, а на записях камер наблюдения видно, что ночью из резиденции спешно вывезли несколько грузовиков драгоценных вещей.

23 февраля народные депутаты 328 голосами принимают постановление «О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины». Выборы назначены на 25 мая 2014 года. Исполнение обязанностей Президента Украины возлагается на спикера парламента Александра Турчинова.

27 февраля Арсения Яценюка назначают премьер-министром Украины. Казалось, худшее позади, а впереди только светлое свободное будущее.

Но именно в этот день, 27 февраля спецподразделения ГРУ России занимают помещения Верховной Рады и Совета министров Крыма. В тот же день Верховная Рада Крыма объявляет о проведении на полуострове референдума о присоединении к России.

Колокольчик раздается днем ранее, когда 26 февраля в Симферополе собирается мирный митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. Тогда возле здания крымского парламента по инициативе Меджлиса митингует около 12 тыс. крымских татар. Они держат в руках свои национальные флаги и флаги Украины. Митингующие скандируют: «Слава Украине - Героям слава!», «Банду геть!», «Крым – Украина!» и тому подобное. В противовес этому митингу управляемые из Москвы пророссийские силы организуют митинг «Русского единства», фронтменом которого стал приспешник российских оккупантов Сергей Аксенов. Тогда в результате столкновений двое человек погибли и несколько получили ранения.Как свидетельствует надпись на путинской медали «За возвращение Крыма», операция вторжения началась еще 20 февраля. В этот день на полуострове появились грузовики без номеров и так называемые «зеленые человечки» - вооруженные до зубов военные без опознавательных знаков.

В то же время произошло создание и вооружение регулярных вооруженных формирований наемников из числа местных жителей, которыми руководили офицеры спецслужб и Вооруженных сил Российской Федерации.

Внезапное бегство Януковича в ночь на 22 февраля становится вполне понятным. Он знал о планах Путина и знал, что придется отвечать и за это.

Впрочем, по данным международных разведывательных организаций, аннексия Крыма готовилась 5-7 лет, а значит события на Майдане никоим образом на планы Путина относительно Украины не повлияли.