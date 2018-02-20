Россия в течение трех месяцев может подать возражения относительно украинского меморандума о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву. Об этом в эфире 5 канала рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Есть два варианта развития событий. Первый вариант - когда дело не делится на две фазы и идет по обычному рассмотрению - по сути и по юрисдикции вместе. И на это у русских есть девять месяцев для подготовки меморандума, так же, как у нас было, начиная с сегодняшнего дня. И есть другой вариант, и мы считаем, что этот вариант и будет применен, они могут в течение трех месяцев подать свои возражения относительно отсутствия юрисдикции у трибунала рассматривать это дело. И несмотря на выборы и на все то, что происходит в РФ, мы понимаем, что это более вероятный сценарий», - отметила Зеркаль.

По ее словам, если россияне идут по этому сценарию, то у них есть три месяца для подготовки возражений - это 19 мая. «После этого Украине также предоставляется три месяца на подготовку контраргументов по юрисдикции, затем стороны еще обмениваются дополнительной информации, на основании того, что они получили друг от друга. И уже арбитраж определяет дату, когда будет слушание, сколько оно продлится, а после слушания определяет, сколько ему нужно времени на то, чтобы принять решение. То есть это 2019 год, я так понимаю, именно в 2019-м году мы выйдем на какой-то результат по юрисдикции, если россияне выберут именно этот путь ... Для нас очень важна юрисдикционная фаза, потому что она будет определять наши дальнейшие шаги», – подытожила Зеркаль.

Напомним, 19 февраля Украина подала в Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.



