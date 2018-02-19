Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск киевского «Динамо» к Федерации футбола Украины относительно засчитанного столичному клубу технического поражения за неявку на матч 7 тура Премьер-лиги.

Соответствующее решение было доведено сторонам процесса 19 февраля.

В постановлении Спортивного арбитражного суда в Лозанне отмечается: «отклонить иск «Динамо» к ФФУ и оставить в силе решение Апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года», сообщает «Украинская правда».

Как известно, киевское «Динамо» отказалось ехать на матч 7 тура Премьер-лиги, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что команде не предоставили письменных гарантий безопасности от силовых структур на поединке в Мариуполе.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал »Динамо» техническое поражение за неявку на матч — 0:3.

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины утвердил техническое поражение «Динамо» за неявку на матч в Мариуполе 27 августа.