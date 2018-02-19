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Военнослужащий, застреливший сослуживца в Марьинке, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом в комментарии 112 Украина сказал военный прокурор сил АТО Олег Цицак.

«Из показаний свидетеля мы узнали, что он был непосредственно очевидцем данного происшествия, и военнослужащий выстрелил в другого военнослужащего. Военнослужащий, который, вероятно, стрелял, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому какие-то объяснения услышать от него вчера мы не имели возможности и права. Он свою причастность к данному преступлению отрицает, хотя у нас достаточно объективных данных, чтобы объявить сегодня подозрение данному военнослужащему. Он опровергает свое участие и объясняет немножко другую картину, в интересах следствия я это озвучивать не буду», - пояснил прокурор.

По его словам, прокуратура уже сегодня готова задержать стрелка. По факту преступления проводится расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. 

Напомним, в штабе АТО сообщили, что в воскресенье, 18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием  военнослужащий ранил сослуживца, который скончался в госпитале. 

По данным СМИ трагедия произошла в Марьинке Донецкой области.

Как сообщил источник, между двумя военнослужащими части А0409 (30-ая отдельная механизированная бригада) возникла ссора, во время которой один из них застрелил другого из автомата Калашникова.

 
ForUm

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