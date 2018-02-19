Под обращением к Президенту, правительству и Генпрокуратуре с требованием остановить цензуру и шантаж редакций СМИ со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания подписались уже более 60 представителей СМИ. Открытое обращение от СМИ опубликовано на сайте «Эра-медиа», передают Украинские новости.

Список СМИ и журналистов обновляется – по состоянию на 19 февраля обращение поддержали около 60 подписантов.

Как сообщалось ранее, в обращении журналисты называют действия Нацсовета началом сворачивания свободы слова в Украине.

«Отдельную карательную роль в работе СМИ выполняет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Фактические обязанности этого органа свелись к цензуре, постоянным внеплановым проверкам, шантажу редакций относительно продления лицензий и т.д.», - говорится в заявлении СМИ.

Медиа-сообщество требует от Президента дать объяснения по его вмешательству или вмешательству его подчиненных в выдачу лицензий и организацию проверок редакций.

«Требуем объяснить, каким образом с его стороны осуществляется контроль за деятельностью президентской «четверки» в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания. Отозвать представителей Нацсовета по вопросам ТВ, назначенных по квоте Президента», - заявили журналисты.

Журналисты хотят услышать от Генпрокуратуры оценку действий подразделений СБУ, которые «прослушивают журналистов».

«Куратором этих подразделений является заместитель председателя СБУ Олег Фролов, который систематически предоставляет соответствующую информацию в Администрацию», - говорится в заявлении.

Они также требуют от депутатов ВР заслушать отчет о работе Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания за прошлый год.

«Требуем от Верховной Рады запретить Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания сроком на год проведение внеплановых проверок СМИ», - отмечается в обращении.

Кроме этого, журналисты требуют от ГПУ провести расследование деятельности руководства Нацсовета по вопросам ТВ и радио и члена Нацсовета по вопросам ТВ и радио Сергея Костинского на предмет препятствования журналистской деятельности и проверить факты давления на журналистов, опубликованные в таких СМИ, как Артеменко.leaks.

Письмо-обращение уже подписали журналисты «Эра-Медиа», Интера, «ZIK», «NewsOne», «112 Украина», «Эра-ФМ», UA | TV и других СМИ.

Обновленный список опубликован на сайте «Эры-Медиа».